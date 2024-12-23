Турция готова предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

Глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что его страна готова предоставить площадку для проведения переговоров России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Euronews.

По его словам, стороны могут получить площадку для переговоров в Стамбуле. Помимо этого, Алтун также призвал все стороны конфликта занять «ответственную» позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию украинского конфликта.

«Стамбул был представлен как мирная платформа в этом процессе и получил большое признание на международной арене. Конечно, возможно, что страны снова соберутся в Стамбуле. В этом контексте Турция как стабилизирующая держава готова оказать всевозможную поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров. Мы считаем, что все стороны должны занять конструктивную и ответственную позицию, чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса между Россией и Украиной. Как Турция мы приложим все усилия для обеспечения не только регионального мира, но и глобальной стабильности», — заявил он.

Ранее в офисе Зеленского высказались о переговорах с Россией.