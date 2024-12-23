Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Так ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о приобретении острова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает РИА Новости.

Ранее Трамп назначил на должность американского посла в Дании предпринимателя Кена Хауэри. Свое решение он объяснил «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией.

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — прокомментировал это Эгеде.

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.