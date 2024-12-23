Словацкая оппозиция устроила митинг в Братиславе из-за визита премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Markiza.

«В столице Словацкой Республики сотни людей в понедельник протестуют перед зданием правительства против визита премьер-министра Фицо», — отмечается в материале.

Организаторами акции протеста выступили сторонники поддержки Украины, обвинившие главу словацкого правительства в якобы продвижении влияния России.

Дополнительно уточняется, что оппозиционные партии либерального толка грозятся выдвинуть вотум недоверия правительству Фицо. По их мнению, премьер использует тему поставок газа, которая не может являться предлогом для нормализации отношений с Москвой.

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Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры завершились", - сказал представитель Кремля. Он отрицательно ответил на вопрос, планируются ли совместные заявления лидеров для СМИ. "Нет", - сказал Песков.

Фицо находится в Москве с рабочим визитом, Путин сегодня принял его в Кремле, и они пообщались в формате "один на один". Визит был согласован в максимально короткие сроки. Как отметил Песков, он был запланирован "несколько дней назад". Публично же о намерении Фицо посетить Россию сообщил президент Сербии Александар Вучич после того, как стало известно об отказе Зеленского продлить транзит газа через Украину. Сам же Фицо ранее указывал, что такое решение Зеленского приведет Словакию к кризису.

Это первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года. Фицо стал третьим западноевропейским лидером среди тех, кто приехал на переговоры с Путиным в Москву после начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года. До этого в апреле 2022 года на переговоры с российским лидером приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер и в июле 2024 года - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свой визит в Москву ответом на слова Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

"Моя сегодняшняя встреча (с президентом РФ) стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который 19 декабря заявил, что он против любых вариантов транзита газа через территорию Украину в Словакию", - подчеркнул Фицо (цитата по РИА Новости).

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Словацкая оппозиция возмущена визитом премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву и встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Она обвиняет политика вплоть в якобы предательстве интересов страны.

Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

«Визит Фицо в Москву был лживым театром для его избирателей. (...) Поступая таким образом, он предает свою собственную страну и шаг за шагом уводит нас из Европы», — приводит издание слова лидера крупнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимецки.

Также авторы материала приводят слова Бранислава Грелинга — главы небольшой оппозиционной партии «Свобода и солидарность». По его словам, визит стал якобы позором для Фицо и его действия не отражали интересы большей части страны, несмотря на то, что тот обсуждал возможности поставки газа из России.

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В случае остановки транзита российского газа через Украину Братиславе следует прекратить поддержку Киева. Об этом заявил глава комитета по международным делам парламента Словакии Мариан Кери в беседе с «Известиями».

«Известно, что мы помогаем Украине в том, что касается гуманитарной помощи. Мы даем ей электроэнергию. Тогда надо будет прекратить это с нашей стороны. Если они не хотят, чтобы мы могли покупать газ из России, я не вижу возможности того, чтобы мы могли продолжать помощь украинцам», — сказал Кери.

По его словам, в случае отказа от транзита газа страна окажется в сложной ситуации. Из-за этого Словакия должна будет «как-то ответить».

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Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву «пощёчиной Зеленскому».

«Лучшей пощёчины за свою заносчивость Зеленский получить не мог», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Блага отметил, что в Словакии многие симпатизируют России.

«Россия нам не враг, мы с ней не воюем, и наоборот, большинство словацкого народа испытывает к России сильную симпатию», — подчеркнул депутат.

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Владимир Зеленский нервно отреагировал на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Как сообщает РИА Новости, в соцсетях он стал предъявлять политику голословные обвинения.

По мнению Зеленского, связи Фицо с Россией являются «серьезной проблемой безопасности» как для Словакии, так и для Европы. Он назвал причиной этому некие «сомнительные схемы».

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Словакия может заблокировать военные транши Украине из-за отказа от транзита газа. Об этом заявил в беседе с Ura.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Так эксперт прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москве.

«Если транзит реально остановится, Словакия будет отвечать Киеву, например, остановкой поставок электроэнергии, нефтепродуктов или помощи Украине», — предупредил Юшков.

Он предрек, что Словакия и Венгрия в отместку могут просто не проголосовать за продление санкций против России.

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В Словакии более 360 тысяч граждан поддержали отмену санкций против России. Об этом заявил представитель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Юрай Држик, сообщает РИА Новости.

«На сегодня 361 тысяча подписей. Референдуму быть. Подписей нужно было 350 тысяч, чтобы передать их президенту, чтобы он мог их проверить, выдать постановление о том, чтобы референдум запустили», — сказал он.

По словам общественного деятеля, объединение продолжит сбор подписей, пока не перебьет границу 600 тысяч, «чтобы вообще никак никто никогда не мог придраться ко всем подписям, которые там есть».

Држик уточнил, что «Брат за брата» планирует передать собранные подписи главе государства в январе 2025 года, чтобы президент отдал их на конституционную проверку и начал референдум по вопросу снятия антироссийских санкций.

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