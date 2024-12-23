Президент Словакии отреагировал на встречу Фицо и Путина

Президент Словакии Петер Пеллегрини отреагировал на встречу премьер-министра его страны Роберта Фицо и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пеллегрини, состоявшиеся переговоры «имеют сильный внешнеполитический масштаб». При этом словацкий президент также добавил, что эта встреча не должна навредить его стране, вызвав осуждение со стороны других западных государств.

«Несомненным является то, что в обязанности главы правительства входит защита словацких национальных интересов, включая поставки нефти и газа для нужд Словакии и партнеров трубопроводом через Украину, а также поставки ядерного топлива», — заявил он.

Пеллегрини также добавил, что теперь он ожидает от Фицо подробностей о ходе его переговоров с Путиным.

Ранее Путин и Фицо провели встречу в Кремле.