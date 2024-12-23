Китай предоставил данные для расследования обрывов кабелей на Балтике

Китай предоставил данные и документы для совместного расследования обрывов двух подводных кабелей в Балтийском море и пригласил Германию, Швецию, Финляндию и Данию к участию в расследовании.

Как передает Reuters, пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин прокомментировала сообщения Financial Times о том, что Швеция критиковала Китай за отказ предоставить полный доступ к расследованию и за запрет на осмотр подозрительного судна Yi Peng 3 прокурору. На прошлой неделе китайское судно было осмотрено представителями Германии, Швеции, Финляндии и Дании.

Мао отметила, что для сотрудничества в расследовании судно Yi Peng 3 долгое время находилось на стоянке в датских водах. Однако с целью обеспечения физического и психологического здоровья экипажа судовладельцем было принято решение продолжить его рейс после консультаций. Китай уведомил все заинтересованные страны заранее и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию.

Подозрения в саботаже возникли после повреждения в ноябре двух волоконно-оптических кабелей, один из которых связывал Финляндию и Германию, а другой – Швецию и Литву. Это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности критической инфраструктуры.

Ранее китайское судно Yi Peng 3, подозреваемое в обрыве кабелей, покинуло Датский пролив и держит курс на Египет. До этого представители Финляндии, Швеции, Германии и Китая, а также датский наблюдатель, поднялись на борт Yi Peng 3 для проведения проверок. По данным западных СМИ, китайское судно якобы намеренно разорвало два критически важных кабеля в Балтийском море.