Редакторы проекта DeepState задержаны при попытке сбежать в Европу

Пограничная служба Украины задержала контент-редакторов информационного проекта DeepState, занимавшегося освещением хода СВО с украинской стороны.

Журналистов схватили в Закарпатской области при попытке уйти в Румынию через Свинский ручей. Для формирования водной преграды редакторы запаслись детскими надувными кругами.

"Ведутся поиски других беглецов", - сообщили пограничники.

В начале СВО информационный портал DeepState прочно ассоциировался с официальным Киевом - ему даже приписывали партнерство с СБУ и ГУР. Однако по мере ухудшения ситуации на фронте сообщения об этом на DS стали все больше и больше раздражать военных. Последней каплей, возможно, стало сообщение DS о том, что ВСУ выбили из пяти сел сразу.

По словам депутаты Рады Марьяны Безуглой, командующий ВСУ Александр Сырский распорядился закрыть портал, а редакцию записать в пехоту и отправить на фронт.

Сырский велел закрыть военный паблик DS и отправить админов в пехоту

В последние дни карта обстановки на фронте от DS стала обновляться заметно реже. Последний комментарий о военной обстановке опубликован 19 декабря. На другие темы портал продолжает писать.