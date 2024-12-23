Маск призвал дипломата помочь Трампу заполучить территорию чужой страны

Миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что экс-посол США в Швеции и кандидат на должность дипломатического представителя в Дании Кен Хауэри должен помочь избранному американскому президенту Дональду Трампу заполучить Гренландию, пишет газета The Copenhagen Post. Так он отреагировал на слова благодарности дипломата Трампу.

Поздравляю! Помогите Америке заполучить Гренландию! — отреагировал Маск.

Трамп заявил о важности контроля над Гренландией для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, объявляя о назначении нового посла в Дании. Это не первое подобное заявление Трампа. В 2019 году, будучи президентом США, он выдвинул идею покупки Гренландии, мотивируя интерес стратегическим значением острова и его природными ресурсами. Дания и власти Гренландии отвергли предложение.

Ранее Трамп в ходе встречи с премьером Канады Джастином Трюдо пригрозил, что страна может оказаться 51-м американским штатом, если не сможет решить проблемы контрабанды наркотиков и нелегальной миграции. Фраза республиканца вызвала «нервный смех» у канадского политика.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.