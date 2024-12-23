Маск призвал дипломата помочь Трампу заполучить территорию чужой страны

Миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что экс-посол США в Швеции и кандидат на должность дипломатического представителя в Дании Кен Хауэри должен помочь избранному американскому президенту Дональду Трампу заполучить Гренландию, пишет газета The Copenhagen Post. Так он отреагировал на слова благодарности дипломата Трампу.

Маск призвал дипломата помочь Трампу заполучить территорию чужой страны
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Поздравляю! Помогите Америке заполучить Гренландию! — отреагировал Маск.

Трамп заявил о важности контроля над Гренландией для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, объявляя о назначении нового посла в Дании. Это не первое подобное заявление Трампа. В 2019 году, будучи президентом США, он выдвинул идею покупки Гренландии, мотивируя интерес стратегическим значением острова и его природными ресурсами. Дания и власти Гренландии отвергли предложение.

Ранее Трамп в ходе встречи с премьером Канады Джастином Трюдо пригрозил, что страна может оказаться 51-м американским штатом, если не сможет решить проблемы контрабанды наркотиков и нелегальной миграции. Фраза республиканца вызвала «нервный смех» у канадского политика.

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