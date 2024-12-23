Зеленский жестко отреагировал на визит Фицо в Москву

Владимир Зеленский нервно отреагировал на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Как сообщает РИА Новости, в соцсетях он стал предъявлять политику голословные обвинения.

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В минувшее воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин принял в Кремле Фицо, который приехал в Москву с рабочим визитом. Сам премьер заявлял, что его поездка стала реакцией на слова Зеленского о том, что он выступает против любого транзита газа через Украину.

По мнению Зеленского, связи Фицо с Россией являются «серьезной проблемой безопасности» как для Словакии, так и для Европы. Он назвал причиной этому некие «сомнительные схемы».

Ранее замглавы МИД Польши Андрей Шейна заявлял, что визит в Россию Фицо вызван сопротивлением Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины.