Пока вы не уснули: Кремль о разводе Асада и причина подорожания хлеба

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В Кремле ответили на сообщения о расставании Асада с женой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жена экс-президента Сирии Башара Асада Асма не запрашивала спецразрешение для выезда из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что информация о разводе Асада и заморозке его имущества не соответствует действительности, передает ТАСС.

В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция вошла в Дамаск. Россия решила предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В МИД РФ подчеркивали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил оставить президентский пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

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В офисе Зеленского высказались о переговорах с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что для Украины переговоры с Россией являются неизбежностью. Как сообщает «МК», в эфире украинского телемарафона он сказал, что Киев должен быть готов к ним из-за победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Он заметил, что в США произошли изменения, которые потребуют от Киева готовности к дипломатическому процессу. Вместе с тем Лещенко указал, что в этом диалоге Украина «должна быть сильной». При этом советник считает, что между сторонами не будет «ни Минска, ни Стамбула», подразумевая Минские соглашения 2015 года и Стамбульские договоренности весны 2022 года.

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Названа неожиданная причина подорожания хлеба

Рост цены на хлеб, который стали отмечать с лета 2024 года в России, никак не связан со стоимостью зерна, несмотря на утверждения хлебопеков, пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на заявление руководителя Зернового союза России Аркадия Злочевского.

По его словам, на зерно в стоимости хлеба приходится только 15-16%. Даже если зерно подорожает на 40%, для конечного продукта это обернется удорожанием на 2-3%, пояснил Злочевский. Для подтверждения своих слов он предложил вспомнить, как складывалась ситуация в 2009 году, когда стоимость пшеницы рухнула в три раза, до 3 тысяч рублей за тонну. Несмотря на это, по его словам, цены на хлеб тогда выросли на 6 рублей за кг, с 26 до 32 рублей.

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В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин в рамках переговоров в Москве обсудили двусторонние отношения, вопросы энергетики и спецоперацию на Украине. Об этом рассказал сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, между Путиным и Фицо произошел «достаточно обстоятельный разговор».

«Удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые, скажем так, существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Поговорили также по делам энергетики, по делам газовым», - пояснил Дмитрий Песков.

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В России ужесточили замедление YouTube

Объем трафика в YouTube на территории России упал до 20%. Об этом сообщает Ixbt.com со ссылкой на «Бэкдор».

По словам ряда экспертов, в настоящее время наблюдается усиленная, планомерная блокировка YouTube в стране. Она началась с середины декабря. В частности, в России начали блокировать возможность использовать сервис с мобильных устройств через сотовых операторов.

Источники РБК на медиарынке сообщали, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию».

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США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию

Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть республику. Об этом заявил Госдепартамент Соединенных Штатов.

Ведомство также призвало американцев отказаться от поездок в эту страну.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.

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Редакторы проекта DeepState задержаны при попытке сбежать в Европу

Пограничная служба Украины задержала контент-редакторов информационного проекта DeepState, занимавшегося освещением хода СВО с украинской стороны.

Журналистов схватили в Закарпатской области при попытке уйти в Румынию через Свинский ручей. Для формирования водной преграды редакторы запаслись детскими надувными кругами.

"Ведутся поиски других беглецов", - сообщили пограничники.

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В Евросоюзе пришли в растерянность из-за поведения Санду

Евросоюз не знает, как утихомирить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии Майю Санду после ее совещания с правительством страны по вопросам энергетической безопасности республики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. Отмечается, что глава государства «вышла из себя» из-за прекращения поставок газа из РФ и пригрозила Москве последствиями.

По словам Санду, «если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье». Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР «за сепаратизм», а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона, — заявила пресс-служба на сайте СВР.

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Андрейченко написала письмо Путину

Уехавшая из России актриса Наталья Андрейченко отреагировала на недавнюю речь президента Владимира Путина.

Исполнительница роли Мэри Поппинс настолько вдохновилась словами главы государства, что написала ему открытое письмо, которое выложила в своих социальных сетях.

Актриса призналась, что послушала всю речь президента и назвала ее «уникальным историческим событием».

«Ваше отношение к народу России, как к членам единой семьи, вызвало у меня слезы восторга. Так как Россия в ответе за спасение планеты», — отметила звезда.

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Экс-вратарь «Спартака» сравнил жизнь в России и США

© Соцсети

Бывший голкипер московских «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин, который три года прожил в Майами, заявил, что жить в России ему нравится больше, чем в США. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Вернувшись в Россию спустя три года, я был очень сильно удивлен. Посмотрите, сколько в Москве появилось дорожных развязок, сколько появилось застроек, сколько жилья. Даже сравнивать не стоит с Америкой!» — отметил вратарь.

Нигматуллин признался, что приехал обратно в Россию из-за бракоразводного процесса с женой Еленой.

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