Сырский велел закрыть военный паблик DS и отправить админов в пехоту

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ закрыть крупнейший на Украине военный паблик Deep State, а его сотрудников отправить на фронт как пехоту.

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"Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду Deep State - последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта", - написала Безуглая.

По ее данным, на очереди три пункта приказа: мобилизация команды DS ("в пехоту их, нет людей - нет проблемы"), обращение в Службу безопасности Украины и к правоохранителям на предмет разглашения пабликом военной информации, а также "всякая дискредитация проекта".

Главным пунктом значится закрытие проекта.

"Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов", - комментирует Безуглая, имея в виду ежедневное обновление онлайн-карты паблика, где показано продвижение ВС РФ на фронте.

В последние дни карта DS стала обновляться реже: последний раз это происходило 21 декабря, а комментарий по ситуации на фронте выходил 19 декабря (посты по другой тематике продолжают публиковать). До этого комментарии и обновления происходили минимум раз в сутки, порой чаще, в зависимости от ситуации.

Украинский Telegram-канал DS был создан в марте 2020 года, в период пандемии коронавируса. Он занимался освещением международной повестки, а также военных конфликтов в мире. Аудитория начала нарастать в период конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

После начала СВО паблик полностью сфокусировался на событиях на Донбассе. Сейчас у него почти 800 тысяч подписчиков в Telegram.