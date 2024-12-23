Сотрудники Starbucks вышли на забастовку в 9 штатах США

Забастовка сотрудников сети кофеен Starbucks в воскресенье охватила девять штатов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на профсоюз.

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Забастовки начались в минувшую пятницу в городах Лос-Анджелес (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Сиэтл (штат Вашингтон), где находится штаб-квартира Starbucks и открылся ее первый магазин. В субботу-воскресенье они прошли в штатах Колорадо, Огайо, Пенсильвания, Миссури, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Профсоюз Starbucks Workers United добивается повышения заработной платы для бариста до конца года. Он представляет интересы более 10 000 работников в более чем 525 магазинах.

«Профсоюзные бариста знают себе цену, и они не примут предложение, в котором к ним не относятся как к настоящим партнерам», — заявила Линн Фокс, президент профсоюза.

В декабре компания предложила не повышать зарплату сразу и гарантировать только 1,5% в последующие годы, что составляет менее 50 центов в час для большинства работников, заявили в профсоюзной организации.