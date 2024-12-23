Раскрыто, что стоит за призывом США к американцам покинуть Белоруссию

США неслучайно призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию, поделился мнением с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, оппозиция может попытаться устроить в Белоруссии государственный переворот.

В Белоруссии уже была попытка госпереворота, цветная революция. Вполне вероятно, что сейчас могут вновь аккумулировать силы так называемой оппозиции. На той стороне воюет так называемый «Полк имени Калиновского». В Вене сидит экс-кандидат в белорусские лидеры, оппозиционер Светлана Тихановская, и, судя по ее словам, ждет свержения [Александра] Лукашенко (президент Белоруссии. — NEWS.ru). Они могут начать беспорядки в стране, как было в Грузии. Они большие специалисты по этим делам, — высказался Дандыкин.

Военэксперт напомнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов и потребовала проведения нового голосования. Также был случай на Украине, когда гражданам пришлось трижды голосовать на выборах, отметил эксперт. По его мнению, США пытаются оказать психологическое влияние своими заявлениями.

Запад делает и позволяет делать все, что вздумается, и только Лукашенко и [Владимир] Путин, по их мнению, ведут диктаторский режим. Нельзя исключать, что это заявление властей США должно оказать психологическое воздействие, потому что гибридная война идет в полной мере. Я думаю, что наши союзники в Белоруссии готовы к таким делам. Но это значит, что и мы должны быть готовы оказать им помощь, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что Украина вынашивала планы попасть на территорию России через Белоруссию. По его словам, это будет нарушением суверенитета страны.

Госдеп США призвал американских граждан покинуть Белоруссию

Соответственно, ВСУ не позавидуешь. Легкой прогулки им точно ждать не стоит. Но, повторюсь, нам нужно быть готовыми ко всему. Особенно в эти дни, до инаугурации Дональда Трампа, — заключил Дандыкин.

Ранее Тихановская заявила, что в Белоруссии возможен силовой переворот против Лукашенко. По ее словам, участвовать в этом может сражающийся на стороне ВСУ «полк имени Калиновского».