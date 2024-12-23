В офисе Зеленского высказались о переговорах с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что для Украины переговоры с Россией являются неизбежностью. Как сообщает «МК», в эфире украинского телемарафона он сказал, что Киев должен быть готов к ним из-за победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Он заметил, что в США произошли изменения, которые потребуют от Киева готовности к дипломатическому процессу. Вместе с тем Лещенко указал, что в этом диалоге Украина «должна быть сильной». При этом советник считает, что между сторонами не будет «ни Минска, ни Стамбула», подразумевая Минские соглашения 2015 года и Стамбульские договоренности весны 2022 года.

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«Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной», — сказал Лещенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова проводить переговоры по Украине на базе стамбульских договоренностей и с учетом «реалий, которые складываются на земле сегодня». Он напомнил, что изложил эти тезисы в своем июньском выступлении перед руководством МИД России — тогда речь шла о выводе украинских войск из Донбасса и Новороссии, нейтральном и безъядерном статусе Украины, а также об отмене западных санкций в отношении РФ.