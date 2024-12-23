Запад сливает Зурабишвили – Евросоюз задумался о самосохранении

Грузия постепенно выходит из системного кризиса, хотя в Тбилиси у здания парламента собираются протестные митинги оппозиции с требованиями провести новые выборы. Но акции проходит мирно, у парламента не дежурят правоохранители, нет трибуны и не видно ораторов. На этом фоне экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, заявляет, что по истечении срока «она не хочет быть политиком в изгнании, как белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская».

Вопрос о том, чтобы покинуть Грузию, как это сделали в 1921 г. во время советизации ее родители и другие родственники, не стоит, заявила Зурабишвили. Она продолжает считать парламентские выборы 26 октября и президентские 14 декабря «пародией» и «провокацией», выступает с поддержкой антиправительственных протестов, и не намерена покидать президентский дворец. В этой связи многие западные эксперты предполагали существование у Зурабашвили запасного плана «Б», смысл которого был в том, что она попытается создать из оппозиционных депутатов так называемый параллельный парламент и ввести в стране двоевластие. При этом утверждалось, что Запад может поддержать такой сценарий действий.

Но стали происходить неожиданные события. Еврокомиссия, вдруг, предложила восстановить визы в ЕС для грузинских чиновников, тогда как совсем недавно, 16 декабря, на встрече глав МИД стран ЕС было решено ввести визовые ограничения для владельцев служебных и дипломатических паспортов Грузии «из-за ситуации в стране». И не только это. Генcек Совета Европы Ален Берсе заявил в Тбилиси, что правительство Грузии готово создать рабочую группу по обсуждению изменения закона «О прозрачности иностранного влияния», к которой подключится Венецианская комиссия. В этой связи премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что «будут приняты только обоснованные замечания». По его словам, «если кто-то нам обоснует, что в этом законе есть что-то отрицательное, мы готовы к такому обсуждению. В том числе, мы готовы к сотрудничеству с соответствующими структурами Совета Европы».

Кстати, с таким предложением еще до парламентских выборов выступало правительство Грузии, но оно было отклонено Западом. Брюссель заявлял, что закон об иноагентах «препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы», несмотря на то что Тбилиси действовал в формате так называемой западной парадигмы, а правящая партия «Грузинская мечта» обозначала устремления в ЕС и НАТО. Даже отказ от антироссийских санкций в связи с военной операцией на Украине, от открытия в Грузии так называемого «второго фронта» против России, не интерпретировался Тбилиси как курс на сближение Москвой, а назывался всего лишь одним из аргументов, демонстрирующих только стремление Грузии к большей суверенизации.

Зурабишвили потребовала от властей согласовать внеочередные выборы

Но Запад насторожило заявление Кобахидзе во время представления правительственной программы на утверждение парламенту, что «Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года». До этого же срока власти также отказываются от любых европейских грантов. В Брюсселе поняли, что «ЕС не только теряет Грузию, но и толкает ее в сторону России», тогда как в Грузии стали осознавать, что развитие государства и улучшение социальных стандартов жизни в стране не зависит от евроинтеграционных процессов.

Но дело не только в Грузии. Как считает старший научный сотрудник Европейского фонда Карнеги и преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований Оксфордского университета Димитр Пичев, «решение Грузии отказаться от пути вступления в Европейский союз вызовет последствия не только для перспектив вступления страны в Союз, но и для процесса расширения Европейского союза на восток в целом». Тем более, что Тбилиси «демонстрировал вопиющее пренебрежение к Брюсселю, настаивая на том, что возобновит переговоры, но с достоинством, справедливостью и без шантажа». Так Грузия создала полуотделенную модель, при которой она может пользоваться привилегиями ЕС «без необходимости проводить необходимые для членства в Союзе трудоемкие реформы».

Но еще опаснее для Брюсселя то, что Грузия создает прецедент, который может побудить другие государства-кандидаты последовать ее курсу. Примером является Сербия. Сербское правительство ведет переговоры о вступлении, но отстает в выполнении требований ЕС, таких как введение санкций против России или урегулирование конфликта с Косово. Система правления в Сербии также не соответствует «демократическим стандартам» Евросоюза.

Помимо этого, существует вероятность того, что новый президент США Дональд Трамп «может стать партнером Грузии», что позволит Тбилиси осуществлять на Западе широкие политические маневры, на словах придерживаться европейских требований, но одновременно работать над укреплением отношений с США. Чтобы такого не случилось, Брюссель стал «сдавать» Зурабишвили.

Что же касается партии «Грузинская мечта», то она, одержав победу на парламентских и президентских выборах, решила вступить на путь компромиссных договоренностей с ЕС, руководствуясь наличием европейски настроенного электората, что может снизить накал протестного движения, когда не нужен будет силовой инструментарий. К тому же пока нет оснований предполагать, что во внешней политике Грузии последуют какие-либо перемены. Другое дело, как пишет колумнист «Sputnik Грузия» Арчил Сихарулидзе, политическая повестка правящей партии все же меняется, и «грузины слепо идти в Европу больше не хотят, что доказали результаты прошедших парламентских выборов».

Это – начало кризиса в стране идеологии «европеизации», когда национальные интересы государства ставятся выше общеевропейских ценностей, что скоро может определить новые экономические и геополитические реалии Грузии.