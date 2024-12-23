Лукашенко дал обещание по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что со временем отношения между Киевом, Москвой и Минском будут восстановлены. Об этом он заявил в ходе своего выступления.

«Я думаю, что спокойно со временем и Киев будет работать с нами. Никуда не денутся, потому что мы все-таки люди. Всякое в жизни бывает. Но, я думаю, нормализуем мы с ними отношения», — подчеркнул Лукашенко.

Его слова передает telegram-канал Belta.

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Ранее Лукашенко заявил, что достижение мира на Украине зависит от руководства данной страны, а именно от украинского лидера Владимира Зеленского. И в случае возобновления переговоров Киев обязан будет учитывать интересы Минска, передает RT. По его словам, на территории России, Белоруссии и Украины проживают славянские народы, по этой причине ни американцы, ни европейцы не помогут решить конфликт.