Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Forbes рассказал о «бессмысленной» операции ВСУ

Обозреватель Forbes Дэвид Акс заявил, что руководство ВСУ рискует жизнями своих солдат и ресурсами в рамках «сравнительно бессмысленной» акции на запорожском направлении, в секторе, который является «относительно захолустным». Как отметил Акс, украинские силы по непонятным причинам провели эту операцию в то время, когда рушатся критически важные украинские опорные пункты в Донбассе.

Автора статьи удивило, что украинские региональные командования не отдают приоритет «правильным бригадам в правильных секторах». Взвод украинцев, участвовавший в операции на запорожском направлении, в ближайшее время отступит, сдастся или погибнет, считают эксперты. Солдаты оказались в изоляции из-за труднопроходимой болотистой местности. В результате ВСУ «похоронят десятки солдат, не добившись никаких устойчивых успехов».

Британский генерал заявил, что НАТО вредит сама себе

Бывший заместитель главнокомандующего войсками НАТО, генерал Джеймс Эверард заявил, что альянс должен отказаться от «саморазрушительной» экономии средств, чтобы стать надежной боевой силой. Об этом сообщает The Telegraph.

Эверард призвал британскую общественность поддержать увеличение государственных расходов на оборону для борьбы с Россией. Он подчеркнул, что необходимость защищать Британию не должна ложиться исключительно на плечи военных. Генерал считает, что сейчас страны альянса «вредят сами себе». По его мнению, НАТО необходима «счастливая, довольная, профессиональная армия», но годы недоинвестирования привели альянс к серьезным проблемам. В мае численность британской армии впервые со времен Наполеона упала ниже 73 тысяч человек, указал Эверард. Он заявил, что в британском обществе и в других странах НАТО необходимо продвигать идею «тотальной обороны».

«ЕС готовит почву для переговоров»

Владимир Зеленский требует гарантий безопасности от Европы и США для достижения «прочного мира», пишет испанская газета El País. Самой эффективной мерой, по его мнению, стало бы вступление Украины в НАТО - статья 5 договора альянса предусматривает коллективную оборону. Однако сейчас среди стран НАТО существует большое сопротивление идее членства Украины.

В некоторых европейских центрах силы рассматриваются другие варианты развертывания «зонтика безопасности». К примеру, сочетание отправки европейских миротворцев на Украину с потоком западного оружия и американским оборонительным щитом. Высокопоставленный европейский источник заявил газете, что этот конфликт закончится за столом переговоров, и произойти это может раньше, чем ожидалось. Европа готовится к этому, стремясь обеспечить себе место за столом переговоров, отметил собеседник издания. Мало кто сомневается, что такой исход будет означать отказ Украины от территориальных претензий, подчеркивает El País.

Нетаньяху пообещал «изощренный» ответ на атаки хуситов

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль будет действовать против йеменских хуситов с той же силой, которую страна ранее применила против других проиранских формирований. Как пишет The Times of Israel, новое заявление Нетаньяху указывает на активизацию кампании против хуситов.

Угроза Нетаньяху прозвучала после того, как в минувшие выходные баллистическая ракета упала на детскую площадку в Тель-Авиве и 16 человек получили ранения. Как писали израильские СМИ, высокопоставленные сотрудники министерства обороны и глава «Моссада» считают, что правильным ответом была бы прямая атака на Иран, а не на хуситов. Однако Нетаньяху придерживается иного мнения, отмечает The Times of Israel. Он пообещал, что Израиль будет отвечать хуситам с «силой, решимостью и изощренностью».

Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили тюрьмой

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили может оказаться в тюрьме, если не согласится покинуть пост президента, сообщает 1tv.ge. Ранее Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов и отказалась уходить в отставку, пока в Грузии не будет избран «легитимный» парламент. Однако избирательная коллегия страны уже назначила новым президентом Грузии Михаила Кавелашвили.

Кобахидзе подчеркнул, что 29 декабря Зурабишвили придется уйти в отставку. Он предположил, что ей «хватит благоразумия» не нарушать нормы уголовного кодекса и продолжить жизнь «на свободе, а не за решеткой». Грузинский премьер добавил, что до 29 декабря в Грузии «ничего особенного не произойдет» - «глубинное государство» и радикальная оппозиция не смогут одержать победу.