Умер огромный крокодил Берт, "звезда" фильма "Крокодил Данди"

В Австралии умер 5,1-метровый крокодил-монстр Берт весом почти в тонну, который "сыграл" в знаменитой комедии "Крокодил Данди" вместе с Полом Хоганом. Животное, пишет издание Daily Mail, скончалось в неволе в Дарвине. Ему было "около 90 лет".

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С 2008 года он жил на крокодиловой ферме Crocosaurus Cove. О его смерти работники фермы сообщили в понедельник, 23 декабря, на своей странице в соцсети.

Они написали: "С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила и "звезды" классического австралийского фильма "Крокодил Данди"… Ознаменован конец невероятной эпохи".

Также работники вспомнили, что ранее TikTok был потрясен кадрами конкурса "Топ-модель по-австралийски", в котором участвовала эта рептилия, отмеченная в номинации "один из самых узнаваемых крокодилов в мире".

Берта поймали в 1980-х годах на реке Рейнольдс. Как пишет газета, он помог сформировать представление об Австралии как "о стране суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы".

Самый большой морской крокодил умер из-за стресса

Сообщается также, что Берт отличался "независимым характером и был убежденным холостяком", а из-за вспыльчивости он "снискал уважение как у смотрителей, так и посетителей, поскольку он олицетворял необузданный и дикий нрав морского крокодила".

В итоге команда фермы поблагодарила всех, кто навещал Берта в течение его "замечательной жизни".