В Австралии умер крокодил из фильма «Крокодил Данди»

В Австралии в парке Crocosaurus Cove в возрасте 90 лет умер крокодил Берт, известный по роли в культовом фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли. Об этом пишет Mirror.

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Гребнистого пятиметрового крокодила Берта выловили в реке Рейнольдс в 1980-х годах. Известность он получил после выхода на экраны в 1986 австрало-американского боевика «Крокодил Данди».

В СССР картина появилась в кинотеатрах в 1988 году и стала лидером советского проката.

«С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила. Он мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, ознаменовав конец невероятной эпохи», — рассказали в пресс-службе парка.

По словам представителей парка, Берт помог сформировать имидж Австралии как страны с суровой, но очень красивой дикой природой.