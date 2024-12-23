Лукашенко признался в зависти к российскому городу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что завидует достижениям российской столицы, сообщает БелТА.

В рамках рабочий встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным 23 декабря он особенно отметил реновацию жилья и городское благоустройство территорий, которые проводят в российском городе.

Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем для этого таких возможностей. Но многому учимся, подсматриваем у вас и многие вещи повторяем, — сказал президент.

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Подробно он остановил свое внимание на реновации жилья, подчеркнув, что Белорусь этим путем идет точечно, реанимируя Минск и приводя его в порядок. Он также добавил, что Москва является одним из главных партнеров Беларуси среди субъектов РФ.