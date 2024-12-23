НАТО обвинили в давлении на страны-участницы из-за денег

НАТО настаивает на том, чтобы Испания и другие страны-участницы, которые выделяют наименьшие суммы на военные нужды, выполнили обязательства по увеличению оборонных расходов, сообщает газета El País. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом становится фактором, активизировавшим дискуссии в Альянсе о необходимости повышения военных бюджетов.

Восьми государствам, включая Испанию, рекомендовано достичь минимального порога в 2% ВВП. При этом Испания, которая занимает последнее место по инвестициям в оборону, планирует выйти на эту цель только к 2029 году.

Тем временем, по данным издания, внутри НАТО обсуждается идея увеличения оборонных расходов до 3% ВВП. Однако аналитики считают, что достижение такого уровня в ближайшей перспективе маловероятно. В Альянсе признают, что давление на страны с низкими военными расходами существует, но формальные переговоры об изменении целевого показателя еще не начались.

Генсек НАТО рассказал об одной из просьб к Зеленскому

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед экспертами по безопасности в Брюсселе, заявил, что Россия ведет войну против сил Альянса. Он подчеркнул, что речь идет уже не о скрытом, а об открытом противостоянии. Политик сообщил о якобы ответственности России за кибератаки, взломы и саботаж на объектах НАТО. Кроме того, он обвинил Москву в дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательстве в выборы.