Евросоюз не знает, как утихомирить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии Майю Санду после ее совещания с правительством страны по вопросам энергетической безопасности республики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. Отмечается, что глава государства «вышла из себя» из-за прекращения поставок газа из РФ и пригрозила Москве последствиями.

По словам Санду, «если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье». Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР «за сепаратизм», а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона, — заявила пресс-служба на сайте СВР.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов выразил мнение, что из-за политики Санду кризис в Молдавии будет продолжительным. По его словам, в этом виновато руководство страны, которое разрывает связи с Россией. Эксперт подчеркнул, что Санду не занимается экономикой и развитием государства, поскольку ее главная цель — объединение с Румынией и вступление в Евросоюз.

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До этого парламент Молдавии поддержал введение режима чрезвычайного положения на территории республики на фоне энергетического кризисав стране, вызванного неопределенностью с поставками газа. Данное решение одобрили 56 депутатов из 101. Режим чрезвычайного положения ввели с 16 декабря на 60 дней.