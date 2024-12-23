Администрация Санду ответила на сообщения о планах войны в Приднестровье

Аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом заявил начальник администрации Санду Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

«Мы подтверждаем, что Кишинев по-прежнему твердо привержен мирному разрешению конфликта без каких-либо исключений», — заявил чиновник.

Бэлуцел ответил на заявления СВР о планах войны в Приднестровье и силового захвата Молдавской ГРЭС. При этом чиновник потребовал вывода российского миротворческого контингента из ПМР. Он также добавил, что правительство Молдавии работает над решениями по поддержке граждан, пострадавших от энергетического кризиса.

В России узнали о плане Санду по военной операции в Приднестровье

Ранее пресс-бюро СВР рассказало об угрозе войны в районе Приднестровья. По мнению ведомства, Санду может развязать войну после заявлений о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над ПМР.