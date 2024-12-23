В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что президент Румынии Майя Санду готовит план военной операции в Приднестровье на фоне проблем в молдавской энергетике. Об этом сообщает ТАСС.

Как подчеркнули в СВР, «никто не может гарантировать, что Санду не попытается развязать войну». Представители российской разведки назвали Санду «эмоционально нестабильной».

«По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить <…> Санду», - заявили в СВР.

Как подчеркнули представители разведки, в ЕС начали «хвататься за голову», получив информацию о недавнем совещании Санду по вопросам энергетической безопасности. Президент Молдавии якобы «вышла из себя» после доклада премьер-министра о проблемах энергоснабжения, с которыми страна может столкнуться после завершения транзита российского газа через Украину.

По данным СВР, Санду «категорически отказалась» обсуждать этот вопрос с Украиной, возложила всю ответственность на Россию и заявила, что Кишинев «отыграется» на Приднестровье, если Москва не найдет способ доставлять газ.

Санду признала недостаток внимания русскоязычным гражданам

В конце этого совещания Санду заявила о необходимости разработать план военной операции, которая позволила бы установить контроль над Приднестровьем и ликвидировать российское миротворческое присутствие в регионе, заявили в СВР.

В октябре в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о евроинтеграции. На референдуме голоса сторонников и противников евроинтеграции разделились почти поровну: курс на вступление в ЕС поддержали 50,35 процента избирателей, против выступили 49,65 процента. Теперь в Конституцию страны включат положение, что «европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова».