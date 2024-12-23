Названо условие завершения конфликта на Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что украинский кризис не завершится, пока ВСУ не сдадутся и Украина не возьмет на себя обязательства по нейтралитету. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может остановить боевые действия, если страну примут в НАТО с теми территориями, которые сейчас находятся под контролем Киева. При этом в МИД России назвали неприемлемым для Москвы любой сценарий вступления Украины в НАТО.

«Мира на Украине не будет без капитуляции ВСУ, основанной на условиях», - так Малинен высказался о возможном завершении конфликта.

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По его мнению, для долгосрочного мира необходимо, чтобы Украина признала территориальные потери, «изгнала все войска НАТО со своей территории», сократила численность своих собственных войск и взяла на себя обязательства по нейтралитету.