«Лучшая пощечина Зеленскому»: как на Западе оценили разговор Путина и Фицо в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые за долгие годы лично прилетел в Москву для разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Западные политики, в частности евродепутат Любош Блага, уже охарактеризовали эту встречу как «пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако многие открыто раскритиковали словацкого премьера. URA.RU приводит реакцию Запада на прошедшие переговоры.

Последняя такая встреча, по данным Кремля, проходила в 2016 году. На этот раз поводом для переговоров послужил отказ Украины от транзита российского газа через свою страну.

«Оппозиция — предатели родины»: что говорят в самой Словакии

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба в соцсетях выразил недоумение реакцией оппозиции на поездку Фицо. Как отметил Тараба, изначально в стране возмущались тому, что поднимаются цены на газ, однако когда премьер отправился в Россию для решения этого вопроса, представители оппозиционных партий внезапно его раскритиковали.

«Забавно, как оппозиция взывает к правительству прекратить повышать цены на газ, но когда правительство идет вести переговоры по дешевому источнику газа, считают это предательством», — написал Тараба.

По его словам, без России невозможен газ по дешевой цене.

В Польше воздержались от критики

Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что не намерен критиковать действия Фицо в связи с поездкой в Россию. По его словам, Словакия просто ищет альтернативный способ поставки нефти после отказа Украины от транзита. Заявления замглавы транслирует телеканал Polsat.

Шейна также отметил, что пророссийская политика Фицо считывается уже давно. Польский представитель МИД сравнил действия Фицо с деятельностью премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который также отметился недавней поездкой в Россию для встречи с Путиным.

«Аплодирую Фицо за пощечину Зеленскому»: реакция депутата Европарламента

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в своем telegram-канале бурно отреагировал на поездку Фицо в позитивном ключе, не сдерживаясь в выражениях.

«Лучшей пощечины за свою заносчивость Зеленский получить не мог», — написал Блага в своем telegram-канале.

Так он прокомментировал визит Фицо в Москву.

Причем в своем заявлении политик не только раскритиковал Украину и поддержал Россию в контексте внешнеполитического взаимодействия, но также в целом выступил против стран Запада. Блага подчеркнул у себя на канале, что Фицо в настоящий момент борется за национальные интересы собственного народа.

Он также добавил, что в Словакии уважают Россию и не хотят портить с ней отношения. Кроме того, депутат Европарламента призвал проявить уважение к РФ за ее действия в период Второй мировой войны.

«Круто»: в Италии выступили за поддержку премьера Словакии

Итальянское агентство Anso коротко высказалось о прошедшей поездке Фицо в Москву, ссылаясь на слова самого премьер-министра Словакии.

«Круто, Путин хочет и дальше поставлять газ в Европу», — подытожили авторы материала, ссылаясь на итоговые заявления Фицо со встречи.

В США воздержались от открытых оценочных суждений

Американские журналисты в материале для The Washington Post воздержались от оценочных суждений в открытую. Однако авторы материала в начале текста усомнились, что визит Фицо носил именно рабочий формат, поставив словосочетание «рабочая встреча» в кавычки.

Журналисты также акцентировали внимание на том, что прошедший визит Фицо был первым за несколько лет. Примерно также позиционирует поездку Фицо и App News. Однако журналисты последнего агентства также уточняют, что действия Словакии были раскритикованы европейскими странами.

В Чехии категорично высказались против Словакии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на поездку премьер-министра Словакии заявил, что в отличие от Братиславы, его страна отказывается от энергетической зависимости в целом. Он заявил, что в связи с этим ему не нужно «ползать перед Россией».

Мировые лидеры активизировались

Журналисты Financial Times высказались о поездке Фицо в Словакию более нейтрально. Авторы материала в целом подытожили, что в настоящий момент все больше мировых лидеров активизировали свои контакты с Россией, приведя в пример премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Они связывают это с предстоящей инаугурацией президента США Дональда Трампа.

Реакция западных соцсетей

Тем временем в соцсети X развернулись бурные обсуждения в связи с поездкой Роберта Фицо в Россию. Пользователь @Warraichluqman1 с интересом отметил, что будет наблюдать за тем, как встреча повлияет на отношения между Россией и Словакией. @MRC_PAY подчеркнул, что в Европе сейчас происходит много всего интересного и что эта встреча особенно примечательна. Пользователь @manogadon выразил восхищение тем, как Путин держится в современной политической обстановке.

Другие комментаторы также не постеснялись высказаться. Например, @oilers197906 назвал обоих лидеров гениями, а @Indeosperamus3 выразил надежду на то, что подобные встречи по итогу приведут к миру в целом. Пользователь под ником The_Virginian отметил, что Фицо знает, как играть на политическом поле.

@GuidanceWords и @jpe25216052 отметили интересное развитие событий и хорошее состояние обоих лидеров. Пользователь @Christo13352295 добавил, что Путин всегда проявляет любезность и вежливость.

@SmartKakar1 задался вопросом, может ли этот визит стать переломным моментом в динамике отношений между ЕС и Россией, особенно учитывая важность энергетической безопасности. Он также интересовался, какие шаги предпримет ЕС в ответ на изменения во внешней политике Словакии после этого визита.