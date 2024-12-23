Почему Трамп хочет забрать Панамский канал и причем тут Россия

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет Панамский канал под контроль США, если страна не снизит тарифы за проход судов. Однако президент Панамы Хосе Рауль Мулино наотрез исключил передачу канала. В то же время для российских судов канал остается открытым, несмотря на западные санкции. Где находится Панамский канал и чем важен для России и США — в материале URA.RU.

Конфликт Панамы и США

Конфликт между США и Панамой разгорелся еще 35 лет. Американская армия 20 декабря 1989 года вторглась на территорию страны, чтобы якобы защитить права своих граждан и «восстановить демократию» в стране. Однако реальной целью операции было установление лояльного Вашингтону режима в Панаме, чтобы сохранить контроль над стратегически важным Панамским каналом, который по договору от 1977 года был официально передан под контроль Панамы. Эти события происходили в тот момент, когда к власти в стране пришел Мануэль Норьега, который фактически взял на курс на создание независимого государства, чтобы было не выгодно американцам.

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, американцы фактически сами создали Панаму, отделив ее от Колумбии для строительства канала. Поэтому они считают Панамский канал де-факто своей зоной влияния. Однако в конце 1999 года Америка официально вернула Панаме суверенитет над каналом.

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Трамп решил вернуть Панамский канал

На недавнем выступлении Трамп потребовал от Панамы снизить тарифы за проход судов через Панамский канал, назвав их «непомерными», и пригрозил вернуть канал под контроль США. Он отметил, что сборы Панамы «смехотворны», учитывая щедрость США в прошлом, и подчеркнул важность канала для американской торговли и национальной безопасности, поскольку США обеспечивают более 72% всех проходов. Трамп добавил, что канал критически важен для оперативного развертывания Военно-морских сил США.

Реакция президента Панамы на слова Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал полностью принадлежит Панаме и не подлежит обсуждению. Он напомнил о договорах Торрихоса-Картера 1977 года, которые подтвердили панамский суверенитет и завершили передачу канала Панаме 31 декабря 1999 года. Эти договоры также обеспечивают постоянный нейтралитет канала, гарантируя его открытое и безопасное функционирование для всех стран. К нему уже присоединились 40 стран, включая Россию.

Как Россия связана с Панамским каналом

Панамский канал играет ключевую роль в международной торговле, особенно для России в условиях санкций. С одной стороны, открытость Панамского канала позволяет России поддерживать свои торговые связи, особенно с Латинской Америкой, где имеются страны с потенциально выгодными экономическими отношениями, такие как Венесуэла и Куба. С другой стороны, проблемы, связанные с изменением климата, такие как засуха, уже влияют на пропускную способность канала, что может привести к увеличению транспортных расходов и изменению маршрутов судов.

Кроме Панамского канала, важны и другие водные пути, такие как Суэцкий канал и Северный морской путь, которые обеспечивают доступ между Европой и Азией и становятся актуальными для России. Таким образом, России важно поддерживать открытость Панамского канала и развивать альтернативные маршруты для минимизации рисков в глобальной торговле.