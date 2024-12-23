Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву абсолютно понятен.

Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна, сообщает Polsat.

«Политика Венгрии и Словакии в отношении России была понятна в течение долгого времени», — отметил он.

Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров в Кремле

Замглавы польского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина отказалась от транзита газа через свою территорию, поэтому Словакии надо искать другие решения.

Ранее Фицо раскрыл детали переговоров с Путиным во время своего визита в московский Кремль. По словам словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через территорию республики. Он добавил, что европейские чиновники были уведомлены об этой поездке.