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Президент Грузии выдвинула ультиматум правительству

Президент Грузии Саломе Зарубишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси поставила ультиматум правительству. Она дала властям страны неделю на то, чтобы назначить новые парламентские выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси дала властям неделю и лично основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили до 29 декабря, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов", — говорится в материале.

Кроме этого, она выразила митингующим поддержку.

Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию "пощечиной Зеленскому"

Визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву является "пощечиной Зеленскому". Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, пишет РИА Новости со ссылкой на запись Блага Telegram-канале.

"Лучшей пощечины за свою заносчивость (Владимир) Зеленский получить не мог", - написал Блага.

Он также отметил, что в Словакии многие симпатизируют России.

На Западе объяснили неадекватность Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще срывается и делает необдуманные заявления, в том числе, и в адрес президента России Владимира Путина. Причиной этого является непрекращающиеся провалы и чувство полной безысходности, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское издание L'AntiDiplomatico.

"Эти "нервные всплески" происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее", — говорится в материале.

Отмечается, что Зеленский понимает - все ключевые решения по прекращению конфликта будут приниматься без участия Украины, а некоторые союзники заставляют киевский режим саботировать любые мирные инициативы. По этой причине он пытается продемонстрировать свою значимость на фоне президента России и сорвать его мирные инициативы.

Трамп объяснил, почему Маск не сможет заменить его на посту президента США

Избранный президент США Дональд Трамп не боится, что американский миллиардер Илон Маск займет его место в Белом доме. Причина состоят в том, Маск родился за пределами Штатов, пишет «Российская газета».

"Нет, этому не бывать. Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть президентом? Он не родился в этой стране", - объяснил Трамп.

Отмечается, что согласно конституции США, возглавить страну не может гражданин, родившийся не на территории Штатов.

Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, сообщает РИА Новости со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.