В Израиле сообщили, что ХАМАС не предоставил список живых израильских заложников

Израильские чиновники полагают, что переговоры с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа будут продолжены. Об этом пишет The Jerusalem Post.

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Однако источники издания отметили, что заключение соглашения затруднительно без наличия списка израильтян, удерживаемых в анклаве.

По данным газеты, посредники пытаются оказать давление на ХАМАС, но Мохаммед Синвар, младший брат ликвидированного лидера Яхьи Синвара, отказывается предоставлять данный список.

ХАМАС сообщило, что получило от Израиля ответ на предложение по урегулированию в Газе

23 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками есть «определенный прогресс».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля объявил, что страна находится в состоянии войны.

19 ноября 2024 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации еще одного участника движения ХАМАС в гуманитарной зоне.