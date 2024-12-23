В США могут переименовать самую высокую гору Северной Америки

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки, которая называется Денали. Об этом сообщает издание The Guardian.

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В 1917 году гору официально назвали в честь 25-го президента Соединенных Штатов Уильяма Мак-Кинли. Она находится на Аляске в центре национального парка Денали. Ее высота составляет 6168 метров.

Трамп не согласился с заявлением Мулино о принадлежности Панамского канала

По словам Трампа, Мак-Кинли был великим президентом. Политик заявил, что его администрация вернет горе название Мак-Кинли, потому что он заслуживает этого.

22 декабря Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.