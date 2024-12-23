Трамп объяснил, почему Маск не сможет занять его место

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

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Выступая на конференции в Аризоне, Трамп указал на появление нового вброса о том, что он якобы уступил бразды президентства Маску. Избранный глава государства твердо заявил, что этому не бывать. Маск не станет президентом, так как не родился на территории Соединенных Штатов. Поэтому Трамп подчеркнул, что чувствует себя в безопасности.

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Маск родился в 1971 году в столице Южно-Африканской Республики Претории. После окончания школы он отправился в Канаду, а затем переехал в США. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента гражданам, родившимся за пределами Соединенных Штатов.

7 декабря члены Европейского парламента от разных стран обвинили Маска в изменении алгоритмов принадлежащей ему социальной сети X для поддержки избранного президента США Трампа.

Ранее Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд.