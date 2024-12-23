Трамп намекнул, что поборется за Панамский канал

Избранный президент США Дональд Трамп намекнул, что будет бороться за Панамский канал. Это следует из сообщений, опубликованных на его странице в социальной сети Truth Social.

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«Это мы еще посмотрим», — подчеркнул Трамп, комментируя заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино о том, что каждый квадратный метр судоходного канала принадлежит исключительно Панаме.

Президент Мулино заявил, что Панамский канал не станет собственностью США

Кроме того, Трамп опубликовал фотографию Панамского канала, над которым развевается флаг США.

«Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов», — гласит подпись к снимку.

Накануне Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Позже президент страны Хосе Рауль Мулино отреагировал на заявление будущего президента США. Он подчеркнул, что судоходный канал не станет собственностью Вашингтона, поскольку принадлежит Панаме на основании договора от 1977 года.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.