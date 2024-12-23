Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Россию пощечиной Зеленскому

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву «пощёчиной Зеленскому».

«Лучшей пощёчины за свою заносчивость Зеленский получить не мог», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Блага отметил, что в Словакии многие симпатизируют России.

Фицо поделился фото с Путиным в соцсетях

«Россия нам не враг, мы с ней не воюем, и наоборот, большинство словацкого народа испытывает к России сильную симпатию», — подчеркнул депутат.

Ранее Фицо заявил, что его визит в Москву связан со словами Зеленского по газу.

Также он рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между Россией и Словакией.