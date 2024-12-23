Трамп выдвинул кандидата на пост замминистра обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны США. Об этом он написал в в Truth Social.

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Политик назвал Файнберга «чрезвычайно успешным бизнесменом» и подчеркнул, что ему предстоит работать вместе с Питом Хегсетом, выдвинутым ранее на пост министра обороны Соединенных Штатов.

Дональд Трамп делает первые назначения в свою будущую администрацию

Ранее Трамп заявил, что выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатова Тильмана Фертитта на пост посла США в Италии.

До этого политик объявил о новом назначении в своем кабинете. Спецпосланником по особым миссиям станет Ричард Гренелл. Политик уточнил, что Гренелл будет курировать работу в самых «горячих точках». Среди таких избранный лидер США назвал Венесуэлу и Северную Корею.