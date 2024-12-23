Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к России, что она должна понять.

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Он отметил, что руководство России имеет дело с чистым злом.

«У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных», — цитирует Джонсона РИА Новости.

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При этом он подчеркнул, что эти страны уже почти десять лет воюют с Россией в формате холодной войны.

Ранее Джонсон выразил уверенность в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что избранный президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сильно изменившимся со времён первого срока американского политика.