Маск возмутился расходами США на оборону Европы

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО. Об этом он написал в соцсети Х.

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Глава Space X подчеркнул, что «это бессмысленно», особенно когда у страны «огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

Маск предрек большие проблемы из-за дефицита бюджета в США

Ранее избранный президент США Дональд Трамп захотел заставить НАТО увеличить расходы на оборону альянса до 5 процентов от ВВП стран — участниц блока.

12 декабря Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в НАТО начались обсуждения о необходимости стран — участниц альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП. Отчасти это связано с ожиданием возвращением Трампа на пост президента США. По информации газеты, новые обязательства будут официально согласованы на саммите НАТО в 2025 году.