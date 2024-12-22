Трамп рассказал, сколько полов официально признают в США

В США будут признавать только два пола - мужской и женский. Об этом заявил победивший на выборах в США Дональд Трамп. По его словам, он планирует официально утвердить эту гендерную политику на государственном уровне.

«Это звучит не особенно сложно, не правда ли?» – цитирует избранного президента США РИА Новости.

Также Трамп пообещал избавиться от всех трансгендеров в армии США.

Трамп рассказал, что сделает в первый день президентства

В начале своего президентства Джо Байден одним из первых указов отменил запрет на службу в американских Вооруженных силах трансгендеров. При этом право служить в армии США люди, сменившие пол, получили еще в 2016 году по указу Барака Обамы. Позже Дональд Трамп, заняв пост президента, отменил данное решение.