Зурабишвили выступила с требованием к властям Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" согласования даты назначения внеочередных парламентских выборов до 29 декабря, когда у нее истекают полномочия. Об этом передает корреспондент ТАСС.

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"Кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придет в [президентский] дворец. Пусть придет Иванишвили (основатель правящей партии - прим. ТАСС), так как он всем управляет. И я готова, чтобы мы сели и решили, как будут назначены выборы. Только дата назначения выборов должна быть согласована до 29-го [декабря]", - заявила Зурабишвили, обращаясь с трибуны к участникам акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Зурабишвили, во время выступления которой возникли технические неполадки, в частности, выключился микрофон и прервались на время телевизионные трансляции, также сказала, что более детально о своих планах сообщит в понедельник. Она выступала не перед зданием парламента, где это не разрешила сделать полиция, а перед расположенной рядом Тбилисской классической гимназией. После выступления она покинула проспект Руставели, где традиционно собрались протестующие.

Ранее в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерег Зурабишвили от мысли назначить новые парламентские выборы, иначе это обернется для нее уголовной ответственностью. По словам Кобахидзе, в субботу Зурабишвили встретилась с представителями оппозиции и неправительственных организаций (НПО). На встрече обсуждалось возможное назначение новых парламентских выборов, однако в последний момент Зурабишвили отговорили от этого. По словам Кобахидзе, парламентские выборы в Грузии назначаются в трех случаях: повторные выборы, когда ЦИК или Конституционный суд аннулируют итоги ранее прошедших выборов, очередные выборы, когда истекает четырехлетний срок полномочий депутатов парламента, и внеочередные выборы, когда парламент не выражает доверие правительству. Премьер подчеркнул, что если президент все-таки решится назначить новые парламентские выборы по какой-то другой причине, за это ей будет грозить уголовная ответственность.

Выборы и протесты

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер в 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые, как и Зурабишвили, отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили акции протеста.

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Новая волна демонстраций началась 28 ноября после заявления Кобахидзе о том, что власти решили до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. Акции протеста проходят ежедневно на проспекте Руставели. По мнению Зурабишвили, назначение внеочердных выборов - единственный выход из сложившейся ситуации. 29 декабря состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, за которого 14 декабря проголосовала коллегия выборщиков. В этот день истекает срок полномочий Зурабишвили, но она заявляет, что продолжит оставаться президентом страны.