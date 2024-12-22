Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров в Кремле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на русском языке поблагодарил за встречу президента РФ Владимира Путина перед началом переговоров в Кремле. На это обратил внимание ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

"Большое спасибо за встречу", - сказал глава словацкого правительства в преддверии переговоров с российским лидером.

Кадры опубликованы в Telegram-канале Зарубина.

Фицо находится в Москве с рабочим визитом, Путин сегодня принял его в Кремле. Они общались с глазу на глаз. Это первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года.

Вучич раскрыл цель поездки Фицо на встречу с Путиным

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Фицо намерен провести переговоры с Путиным на фоне отказа Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину.