Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с Путиным по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Трамп сделал заявление о встрече с Путиным по Украине
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"Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что нам необходимо ждать этого, но мы должны завершить эту войну", - сказал Трамп на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона).

Он в очередной раз заявил, что украинский конфликт не разгорелся бы, если бы он занимал пост президента США.

19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что готов к разговору с Трампом в любое время и согласен с ним встретиться. Путин заметил, что не знает, когда встретится с Трампом.

Путин рассказал о возможной встрече с Трампом

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва готова к контактам с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса, но никаких серьезных предложений от команды Трампа пока не получала. Как отметила дипломат, в последнее время российское дипведомство регулярно получает много вопросов по поводу того, готова ли РФ контактировать с Трампом и его командой.

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