В Турции оценили вероятность приостановки членства Украины в НАТО

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения. Одним из пунктов может стать станет приостановка членства Украины в НАТО на длительный срок, заявил турецкий политолог Энгин Озер, пишет РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине «ужасным». По словам политика, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло.

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«Встреча Трампа и Путина на самом деле будет ни чем иным, как объявлением миру о соглашении о прекращении огня (на Украине — прим. "Ленты.ру"), достигнутом через советников», — подчеркнул Озер.

По его мнению, соглашение будет предполагать, что членство Украины в НАТО будет приостановлено на длительный срок, а ее членство в Евросоюзе будет ускорено.