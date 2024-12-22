В Польше объяснили, почему не сбивают российские ракеты и дроны

Польша ни разу не сбила российские ракеты или дроны, нарушавшие ее воздушное пространство. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает украинское издание «Страна».

Министр сказал, что ракеты и дроны не угрожали объектам на территории республики и другим странам НАТО. По его словам, «речь шла о считанных секундах», поэтому данные объекты не нужно было сбивать.

«Не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории», — заявил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что в НАТО не принимали решений, позволяющих Польше сбивать ракеты над воздушным пространством Украины.

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«Мы будем защищать нашу территорию», — сказал министр.

Ранее Косиняк-Камыш исключил возможность отправки польских солдат на Украину.