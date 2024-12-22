Назван лидер рейтинга популярности среди кандидатов в канцлеры ФРГ

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель возглавляет рейтинг популярности среди кандидатов в канцлеры ФРГ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

В случае, если бы канцлер ФРГ избирался прямым голосованием, Вайдель были бы готовы поддержать 24% респондентов. Ее рейтинг вырос на 3 п.п. по сравнению с прошлой неделей. За кандидата от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца проголосовали бы 20% (минус 1 п.п.).

Действующего главу правительства Олафа Шольца поддержали бы лишь 15% участников опроса (минус 1 п.п.), министра экономики, кандидата от "зеленых" Роберта Хабека и того меньше - 14% (плюс 1 п.п.). В опросе принимали участие 1005 человек. Он проводился 18-19 декабря.

В рейтинге партий лидирует по-прежнему блок ХДС/ХСС, за который отдали бы свои голоса 32% респондентов. На втором месте идет АдГ с 20%. На третьем месте расположилась правящая Социал-демократическая партия Германии (16%), далее следуют "зеленые" (12%), "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (8%), Свободная демократическая партия (5%). Как показал опрос, Левая партия с 3% по состоянию на данный момент не прошла бы в Бундестаг.

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