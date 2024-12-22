Глава полиции ФРГ заявил о «нетипичном преступнике» в Магдебурге

Атака на рождественский рынок в Магдебурге, унесшая жизни 5 человек, не была совершена на почве исламизма. Полиция столкнулась с «нетипичным преступником», не вписывающимся в шаблоны. Об этом в интервью ZDF заявил глава Федерального управления криминальной полиции Хольгер Мюнх.

Мюнх заявил, что сегодня утром полиция провела телеконференцию со всеми федеральными землями. Он отметил, что должны быть сделаны выводы из этого ЧП, существуют риски других нападений.

«Однако в этом случае мы не видим никаких признаков нападения на исламистской почве, скорее наоборот… Совсем другая мотивационная ситуация, нетипичный преступник, если хотите, не вписывающийся в шаблон», — сказал Мюнх.

Он подтвердил, что на мужчину поступали «наводки из Саудовской Аравии в ноябре 2023 года», но они были «неконкретными».

Кроме того, подозреваемый публиковал множество постов в интернете. Он также имел различные контакты с властями, оскорблял, иногда высказывал угрозы. Однако, по словам Мюнха, устроивший атаку ранее не был известен актами насилия. Сейчас в полиции собираются «спокойно проанализировать» ситуацию.

В пятницу автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Погибли девятилетний мальчик и четыре женщины в возрасте от 45 до 75 лет. Еще 200 человек получили серьезные ранения.

В Германии потребовали провести заседание Бундестага в связи с терактом в Магдебурге

По версии немецких силовиков, наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Подозреваемый действовал в одиночку. Он был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в ФРГ.

Ранее СМИ сообщили, что уроженец Саудовской Аравии Талеб А. работал в Германии врачом–психиатром. Он критиковал ислам и получал за это угрозы на родине.

Оппозиционные политики Германии запросили чрезвычайное заседание Бундестага в связи с терактом в Магдебурге.