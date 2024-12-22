Глава полиции ФРГ заявил о «нетипичном преступнике» в Магдебурге

Атака на рождественский рынок в Магдебурге, унесшая жизни 5 человек, не была совершена на почве исламизма. Полиция столкнулась с «нетипичным преступником», не вписывающимся в шаблоны. Об этом в интервью ZDF заявил глава Федерального управления криминальной полиции Хольгер Мюнх.

Глава полиции ФРГ заявил о «нетипичном преступнике» в Магдебурге
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Мюнх заявил, что сегодня утром полиция провела телеконференцию со всеми федеральными землями. Он отметил, что должны быть сделаны выводы из этого ЧП, существуют риски других нападений.

«Однако в этом случае мы не видим никаких признаков нападения на исламистской почве, скорее наоборот… Совсем другая мотивационная ситуация, нетипичный преступник, если хотите, не вписывающийся в шаблон», — сказал Мюнх.

Он подтвердил, что на мужчину поступали «наводки из Саудовской Аравии в ноябре 2023 года», но они были «неконкретными».

Кроме того, подозреваемый публиковал множество постов в интернете. Он также имел различные контакты с властями, оскорблял, иногда высказывал угрозы. Однако, по словам Мюнха, устроивший атаку ранее не был известен актами насилия. Сейчас в полиции собираются «спокойно проанализировать» ситуацию.

В пятницу автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Погибли девятилетний мальчик и четыре женщины в возрасте от 45 до 75 лет. Еще 200 человек получили серьезные ранения.

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По версии немецких силовиков, наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Подозреваемый действовал в одиночку. Он был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в ФРГ.

Ранее СМИ сообщили, что уроженец Саудовской Аравии Талеб А. работал в Германии врачом–психиатром. Он критиковал ислам и получал за это угрозы на родине.

Оппозиционные политики Германии запросили чрезвычайное заседание Бундестага в связи с терактом в Магдебурге.