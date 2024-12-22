Силовая мобилизация на Украине является мрачной реальностью. Об этом написал в своем акаунте в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

Он напомнил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Харькове преследовали молодого человека на улице, затащили в фургон и избили.

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Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал власти Украины за проведение насильственной мобилизации, назвав систему неэффективной и дискредитированной. По его словам, в отдельных бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) число самовольно оставивших часть достигает тысяч.