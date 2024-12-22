CNN: Команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения
Команда избранного президента США Дональда Трампа изучает различные способы ужесточения миграционного законодательства. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.
Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения, задействование военных ресурсов, ряд других жестких мер.
«Переходная команда Трампа оценивает несколько способов воплотить в жизнь его давнее обещание положить конец получению гражданства по праву рождения», — отметил источник.
Кроме того, заметил собеседник телеканала, соратники политика рассматривают риски принятия указа о запрете выдачи паспорта детям, рожденных у родителей без документов, обсуждают ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом.
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Напомним, что родильный туризм — явление, когда женщина едет в другую страну, чтобы родить там ребёнка. Будущие мамы идут на это с тем, чтобы получить медицинские услуги более высокого качества, обеспечить ребенку гражданство сильной державы.