Илон Маск заявил о бредовой ситуации с чиновниками в США

Предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, в соцсети X призвал в обязательном порядке ввести тест на умственные способности для избираемых американских чиновников.

Поводом для обращения бизнесмена стала история с «пропавшей» на полгода 81-летней Кей Грейнджер, конгрессменом от Техаса.

Журналисты, после появления сообщений об ее исчезновении, предприняли расследование и нашли политика в пансионате, который специализируется на пенсионерах с деменцией.

Маск отметил, что ситуация с чиновниками в стране становится «совершенно бредовой».

Ранее миллиардер поинтересовался состоянием здоровья президента США Джо Байдена. Он пояснил, что в последнее время глава государства пропал из публичного поля.