В Великобритании откроют первый пункт безопасного приема наркотиков

Он заработает в Глазго в течение ближайших четырёх недель. Туда смогут приходить наркозависимые люди, купившие запрещённые вещества в другом месте, а здесь создана гигиеничная среда и работают специалисты, которые смогут оказать помощь в случае передозировки, сообщает издание.

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По замыслу создателей пункта, это должно снизить смертность среди наркозависимых, которые часто делают инъекции в подворотнях и таким образом заносят инфекции.

Эксперты отмечают, что открытие таких точек должно сочетаться с другими мерами по борьбе с распространением наркотиков. Планы по открытию подобного центра в Глазго периодически обсуждались последние десять лет. Открытию такого пункта противодействовало МВД, а теперь лорд-адвокат Шотландии заявила, что власти не будут преследовать тех, кто воспользуется таким центром.