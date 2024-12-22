Встреча Владимира Зеленского и директора ЦРУ Билла Бернса стала плохим знаком для сторонников мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X Филиппо прокомментировал встречу Зеленского с уходящим в отставку директором ЦРУ Биллом Бернсом.

«Что они задумали? Мы знаем, что с момента избрания Трампа в начале ноября "ястребы" пытаются продолжить и обострить конфликт», — написал французский политик.

Скоро Бернс покинет свой пост и ЦРУ возглавит кандидат Трампа. Однако Филиппо считает, что участие американской разведывательной спецслужбы в каком-либо конфликте никогда не было «хорошим знаком».

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По его словам, ЦРУ уже создало 11 баз на Украине возле границы с Россией и «не собирается сдаваться». Филиппо заявил, что остается надеяться на Дональда Трампа, который намерен выполнить «огромную работу по наведению порядка».