Стало известно о решении России по поставкам электроэнергии в Абхазию

Россия с 23 декабря начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию, рассказал министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 21 декабря и.о. президента Бадра Гунба обратился к руководству РФ с просьбой о предоставлении республике гуманитарной помощи в виде электроэнергии, острый дефицит которой наблюдается с 1 ноября.

«В понедельник включается социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию», — уточнил Нанба.

По его словам, объем поставок составит 327 млн кВт·ч. Он добавил, что заявка на электроэнергию была направлена в октябре.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва желает Абхазии стабильности и процветания. В силу этого, добавил он, просьба о гуманитарной поставке электроэнергии будет рассмотрена руководством страны.